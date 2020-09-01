Штраф за неработающий омыватель: больше не за что?!

Кто-то отключил, чтобы экономить незамерзайку, а у кого-то просто сломался.

Новая инициатива МВД даст инспекторам право штрафовать водителей за ненадлежащее техническое состояние автомобиля. В списке попадающих под штрафы неисправностей — проблемы с гидроусилителем руля, несоответствующие сезону шины, отсутствующие противосолнечные козырьки, а также ряд пунктов, касающихся головного света транспортного средства.

В частности, вне закона окажутся фары, оборудованные ненадлежащими лампами (имеется ввиду нештатный ксенон и светодиоды), а кроме того, штрафовать предполагается водителей, на машинах которых не работают штатные омыватели и очистители фар. Во многих автомобилях омыватель фары срабатывает в момент омыва ветрового стекла, и часто автовладельцы отключают его, чтобы экономить незамерзающую жидкость.

Мнение по поводу штрафов за неработающие омыватели фар высказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

Странность этой меры связана с тем, что не на всех автомобилях применяют омыватели фар. Даже в рамках одной модели: на дорогих модификациях омыватели могут быть, а на базовой версии — нет. А ведь фары на обеих машинах забрызгивает грязью одинаково. И это главная несправедливость.



Однако я бы не нервничал по этому поводу. В ПДД сказано, что запрещается ездить при неисправностях тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, фар и фонарей, а также неработающих стеклоочистителях. И до тех пор, пока эта формулировка в правилах не изменится, при встрече с инспектором ГИБДД достаточно фразы: «Еду к месту ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Предложение МВД по изменениям в Правилах дорожного движения (среди которых и штраф за неработающий очиститель фар) до 16 октября проходит общественное обсуждение.

С текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.

В том же пакете правок — и наказание водителей за несоответствующие сезону покрышки. Наш главный редактор уже высказался на эту тему.

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