Попытка снизить штраф за парковку не прошла

Сегодня в Мосгордуме обсуждали предложение не только снизить в два раза штраф за неоплату парковки, но и увеличить время бесплатной стоянки втрое по сравнению с действующими нормативами.

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Поправку в ст. 8.14 КоАП Москвы предложил внести депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»). Сумму санкции, по его мнению, нужно уменьшить с 5 тыс. до 2,5 тыс. и разрешить водителям парковаться бесплатно 15 минут, а не 5, как сейчас.

Штраф за неоплату парковки в столице установили в 2012 году в размере 2,5 тыс. руб., а в январе 2019 года его подняли вдвое — до 5 тыс. руб. Это решение столичные власти тогда объяснили тем, что заплатить 2,5 тыс. руб. штрафа раз в день выгоднее, чем за 7 часов парковки в зоне с тарифом в 380 руб./час. Дескать, штраф должен стать финансовым барьером, а если он таковым не является, смысл в нем пропадает. Ну а 5-минутный интервал (сначала было 15 минут) был введен в соответствии с ПДД, согласно которым, если машина стоит до 5 минут, это считается «остановкой», дольше — «стоянкой».

Депутат ссылался на выступление премьера Михаила Мишустина 6 февраля 2020 года, где премьер просил при вынесении тех или иных решений сверяться с задачами, которые поставил президент. Они не должны ложиться тяжелым бременем, а из-за пандемии экономическая ситуация многих людей ухудшилась, и такой штраф стал непосильным.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) с этим утверждением не согласились, отмечает «Коммерсант», и считают, что штраф должен быть таким, чтобы водитель лишний раз подумал, стоит ли нарушать.

Мосгордума сегодня рассмотрела этот законопроект и... не поддержала. На своей странице в Facebook Тимонов сообщил, что банально не хватило голосов — в ходе выступлений депутатов, обсуждающих законопроект, парламентское большинство покинуло зал.

«Видимо, им тема не интересна, или просто голосовать ЗА не могут, а ПРОТИВ — не хотят», — отметил он.

В итоге в поддержку законопроекта проголосовали 14 депутатов, против — 2, трое воздержались. Но для прохождения законопроекта необходимо 23 голоса, поэтому он и был отклонен. Тимонов, однако, сдаваться не намерен.

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Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС