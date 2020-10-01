Отзывают 1,6 тыс. Volvo: ремни не в порядке — журнал За рулем

Отзывают 1,6 тыс. Volvo: ремни не в порядке

Со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья.

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Росстандарт объявляет об отзыве 1627 автомобилей Volvo моделей S60/V60/V60CC/S80/XC60/V70/XC70, изготовленных в период с 2007 по 2018 годы, VIN-коды автомобилей можно найти на сайте ведомства.

В этих машинах может возникнуть проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья.

«Со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья. Этот трос, находящийся внутри резиновой оболочки на внешней стороне передних сидений, в некоторых редких ситуациях, связанных с определенным поведением пользователей, может многократно изгибаться рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости троса», — говорится в сообщении ведомства.

При столкновении данный дефект может привести к снижению эффективности работы ремня безопасности.

Дилеры уведомят владельцев о необходимости заехать на сервис, но те могут и самостоятельно узнать, не подпадает ли транспортное средство под отзыв, сверив VIN—код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

При посещении сервиса на автомобилях заменят крепление ремня безопасности на новую деталь.

Работы проводятся за счет компании-производителя машин.

Фото: Unsplash

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