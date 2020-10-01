Внедорожника Stalker не будет: АВТОВАЗ не хочет поставлять комплектующие

Есть вероятность, что компании, использующие в своей продукции узлы и агрегаты моделей Lada, в ближайшем будущем будут вынуждены остановить производство. По имеющимся данным, АВТОВАЗ прекратил сотрудничество со сторонними организациями в том формате, который применялся десятилетиями.
В частности, тольяттинская компания «Апал» свернула сборку внедорожников Stalker. Эта мелкосерийная модель, по паспорту АПАЛ-21541, в основе своей имеет пространственную трубчатую раму с закрепленными на ней кузовными деталями из ударопрочного пластика, а агрегатная база — от Lada 4x4. Теперь эти агрегаты АВТОВАЗ «Апалу» не поставляет.
«Заказ всей доступной номенклатуры запасных частей Lada осуществляется через официальные дилерские центры марки и сеть фирменных магазинов „Lada Dеталь“, — цитирует журнал „Автоброкер“ в пресс-службу АВТОВАЗа, таким образом прокомментировавшей отмену поставок агрегатов для Stalker. В этом положении производство мелкосерийных внедорожников становится нерентабельным.
Возможными причинами такого поворота издание, со ссылкой на собственные источники, называет недовольство руководства Группы Renault тем, что АВТОВАЗ продает компоненты сторонним организациям, а также расширением экспорта: с учетом поставок на ЗАЗ и, по слухам, грядущего запуска сборки в Узбекистане, комплектующих может банально не хватать.
Любопытно, что совсем недавно, 20 августа 2020 года, компания «Апал» на своем официальном сайте заявила о возобновлении сборки внедорожников Stalker APAL-21541 после долгого перерыва. Производство Сталкеров лихорадило и до последних событий: около полутора лет назад с большим трудом стартовало мелкосерийное производство, а к покупке машины были предложены по цене 1 233 000 рублей. Неизвестно, сколько нашлось покупателей, но выпущено, по неофициальным данным, всего чуть более десятка Сталкеров.
- Если АВТОВАЗ действительно прекратит поставки агрегатов сторонним организациям, под сомнением окажутся начинания компании Partizan Motors, собиравшейся выпускать юбилейную версию Lada 4x4 в Германии, деятельность компании «Суперавто», производящей модификации Lada с улучшенными характеристиками, а также проекты родстера и пикапа «Крым».
Фото: ООО «Апал»