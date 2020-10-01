Внедорожника Stalker не будет: АВТОВАЗ не хочет поставлять комплектующие — журнал За рулем

Внедорожника Stalker не будет: АВТОВАЗ не хочет поставлять комплектующие

Никаких преференций: отныне сторонние организации смогут приобретать компоненты Lada только в общем порядке, через фирменные сервисы бренда.

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Есть вероятность, что компании, использующие в своей продукции узлы и агрегаты моделей Lada, в ближайшем будущем будут вынуждены остановить производство. По имеющимся данным, АВТОВАЗ прекратил сотрудничество со сторонними организациями в том формате, который применялся десятилетиями.

В частности, тольяттинская компания «Апал» свернула сборку внедорожников Stalker. Эта мелкосерийная модель, по паспорту АПАЛ-21541, в основе своей имеет пространственную трубчатую раму с закрепленными на ней кузовными деталями из ударопрочного пластика, а агрегатная база — от Lada 4x4. Теперь эти агрегаты АВТОВАЗ «Апалу» не поставляет.

«Заказ всей доступной номенклатуры запасных частей Lada осуществляется через официальные дилерские центры марки и сеть фирменных магазинов „Lada Dеталь“, — цитирует журнал „Автоброкер“ в пресс-службу АВТОВАЗа, таким образом прокомментировавшей отмену поставок агрегатов для Stalker. В этом положении производство мелкосерийных внедорожников становится нерентабельным.

Возможными причинами такого поворота издание, со ссылкой на собственные источники, называет недовольство руководства Группы Renault тем, что АВТОВАЗ продает компоненты сторонним организациям, а также расширением экспорта: с учетом поставок на ЗАЗ и, по слухам, грядущего запуска сборки в Узбекистане, комплектующих может банально не хватать.

Любопытно, что совсем недавно, 20 августа 2020 года, компания «Апал» на своем официальном сайте заявила о возобновлении сборки внедорожников Stalker APAL-21541 после долгого перерыва. Производство Сталкеров лихорадило и до последних событий: около полутора лет назад с большим трудом стартовало мелкосерийное производство, а к покупке машины были предложены по цене 1 233 000 рублей. Неизвестно, сколько нашлось покупателей, но выпущено, по неофициальным данным, всего чуть более десятка Сталкеров.

  • Если АВТОВАЗ действительно прекратит поставки агрегатов сторонним организациям, под сомнением окажутся начинания компании Partizan Motors, собиравшейся выпускать юбилейную версию Lada 4x4 в Германии, деятельность компании «Суперавто», производящей модификации Lada с улучшенными характеристиками, а также проекты родстера и пикапа «Крым».

Фото: ООО «Апал»

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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