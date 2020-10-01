Внедорожника Stalker не будет: АВТОВАЗ не хочет поставлять комплектующие

Никаких преференций: отныне сторонние организации смогут приобретать компоненты Lada только в общем порядке, через фирменные сервисы бренда.

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Есть вероятность, что компании, использующие в своей продукции узлы и агрегаты моделей Lada, в ближайшем будущем будут вынуждены остановить производство. По имеющимся данным, АВТОВАЗ прекратил сотрудничество со сторонними организациями в том формате, который применялся десятилетиями.

В частности, тольяттинская компания «Апал» свернула сборку внедорожников Stalker. Эта мелкосерийная модель, по паспорту АПАЛ-21541, в основе своей имеет пространственную трубчатую раму с закрепленными на ней кузовными деталями из ударопрочного пластика, а агрегатная база — от Lada 4x4. Теперь эти агрегаты АВТОВАЗ «Апалу» не поставляет.

«Заказ всей доступной номенклатуры запасных частей Lada осуществляется через официальные дилерские центры марки и сеть фирменных магазинов „Lada Dеталь“, — цитирует журнал „Автоброкер“ в пресс-службу АВТОВАЗа, таким образом прокомментировавшей отмену поставок агрегатов для Stalker. В этом положении производство мелкосерийных внедорожников становится нерентабельным.

Возможными причинами такого поворота издание, со ссылкой на собственные источники, называет недовольство руководства Группы Renault тем, что АВТОВАЗ продает компоненты сторонним организациям, а также расширением экспорта: с учетом поставок на ЗАЗ и, по слухам, грядущего запуска сборки в Узбекистане, комплектующих может банально не хватать.

Любопытно, что совсем недавно, 20 августа 2020 года, компания «Апал» на своем официальном сайте заявила о возобновлении сборки внедорожников Stalker APAL-21541 после долгого перерыва. Производство Сталкеров лихорадило и до последних событий: около полутора лет назад с большим трудом стартовало мелкосерийное производство, а к покупке машины были предложены по цене 1 233 000 рублей. Неизвестно, сколько нашлось покупателей, но выпущено, по неофициальным данным, всего чуть более десятка Сталкеров.

Если АВТОВАЗ действительно прекратит поставки агрегатов сторонним организациям, под сомнением окажутся начинания компании Partizan Motors, собиравшейся выпускать юбилейную версию Lada 4x4 в Германии, деятельность компании «Суперавто», производящей модификации Lada с улучшенными характеристиками, а также проекты родстера и пикапа «Крым».

Фото: ООО «Апал»