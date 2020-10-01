Как заполнялся протокол, снимать необязательно.

Верховный суд рассмотрел дело Олега Корсака, которого в девять утра остановили инспекторы ГИБДД в Нижегородской области. Налицо были все признаки опьянения, но дышать в трубочку он отказался, пройти освидетельствование в медицинском центре также не пожелал, что было отмечено в протоколе. Водителя отстранили от управления, а на видеозаписи зафиксирован отказ Корсака от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и разъяснены его права и ответственность за отказ. При этом видно, что давления на него не оказывали.

Мировой судья лишил водителя прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 000 рублей.

Тогда Корсак обратился в вышестоящие судебные инстанции, те решение подтвердили, но в итоге он дошел до Верховного суда. Во время рассмотрения дела автовладелец заявил, что отказался дунуть в трубочку, так как сотрудники ГИБДД дали ему алкотестер с уже установленным мундштуком, а заменить его на новый не согласились. Только когда он отказался, инспекторы начали вести видеосъемку. Потом его заставили подписывать протоколы, сделал он это под давлением, при этом машину у него не забрали. Момент составления протоколов на съемку не попал. Все это является грубейшим нарушением, отмечалось в его жалобе.

Судья Верховного суда отметил, что освидетельствование на алкогольное опьянение, направление на медосвидетельствование, а также оформление отказа от прохождения медосвидетельствования должны проходить либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. В материалах дела есть видеозапись, где Корсак отказывается от освидетельствования инспектором и в медицинском учреждении. На видеозаписи зафиксировано, что права нарушителю разъяснены и давления при этом на него не оказывалось. То, что нет съемки момента составления протоколов, не влечет отмену судебных актов, потому что все протоколы составлены в его присутствии, он их подписал, копии ему вручены и замечаний по их составлению от него не поступило. Машину его задержали, о чем в деле есть протокол задержания, подписанный водителем. И в нем также нет замечаний автовладельца.

Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу водителя. Что значит — съемки процесса заполнения протокола и подписи водителя закон не требует. Достаточно того, что на видео есть разъяснение прав, зафиксирован отказ от обоих освидетельствований и разъяснены последствия этого отказа.

А это тот случай, когда Верховный суд встал на сторону водителя.



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