Объявлена новая версия для Creta и Tucson

Черный кузов и коричневый салон, подсветка зоны входа/выхода с логотипом, навигация с «Алисой».

Материалы по теме Cпецсерия Solaris: 4500 машин к 10-летию модели

В России появятся кроссоверы Creta и Tucson в лимитированном исполнении Black&Brown — об этом сообщил российский офис компании Hyundai Motor. Для Креты подготовлено 3000 единиц в таком исполнении, для Туссана — 1500. Версия характерна сочетанием черного кузова (цвет Phantom Black) и коричневого интерьера. Кроме того, модели украшает оригинальная эмблема Black&Brown.

У Креты к тому же будут рейлинги и спойлер черного цвета, 17" диски нового дизайна, подсветка зоны входа/выхода с логотипом спецсерии, салон будет отделан коричневой экокожей. Мультимедийка включает навигацию Яндекс.Авто с голосовым помощником «Алиса» и камеру заднего вида. В списке оснащения значатся: климат-контроль, трехступенчатый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, органайзер под полом багажника.

Переднеприводный кроссовер Creta в этом исполнении с 1,6-литровым 123-сильным мотором обойдется в 1 277 000 рублей. Цена за 2-литровую версию (150 л.с.) составляет 1 337 000 рублей, а тот же движок, но уже с полным приводом оценен в 1 417 000 рублей. Трансмиссия во всех случаях — 6-ступенчатый автомат. А если дооснастить черно-коричневую Крету пакетом теплых опций, диапазон цен составит 1 302 000 до 1 442 000 рублей.

Что касается более крупного Tucson, то у его в исполнении Black&Brown 18" колесные диски, глубокая тонировка задних стекол и хром на решетке радиатора и оконной линии.

В салоне помимо сидений передняя панель также отделана экокожей, кресло переднего пассажира регулируется по высоте, есть двухзонный климат, обогрев руля и передних сидений, бесключевой доступ, датчики дождя и света, парктроники, электроскладывание зеркал, фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности. Мультимедийка с 8" тачскрином поддерживает интеграцию через Android Auto и Apple CarPlay и включает навигацию Яндекс.Авто с «Алисой», есть беспроводная зарядка.

За Tucson Black&Brown с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой АКП придется выложить 1 899 000 рублей. Тот же двигатель, но в сочетании с полным приводом — за 1 979 000 рублей. А полный привод и двигатель 2,4 литра 184 л.с. предлагаются за 2 089 000 рублей.

Ранее версию Black&Brown в России получил и кроссовер Santa Fe, ее тираж составляет всего 300 экземпляров.

Фото: Hyundai