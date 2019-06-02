Появилась спецверсия Santa Fe: всего 300 машин

Оснащение — по максимальному уровню, привод — полный. Плюс несколько оригинальных деталей.

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Представительство компании Hyundai начало продажи кроссовера Santa Fe в специальной версии Black&Brown. Версия лимитированная, тираж составляет всего 300 экземпляров, но получить один из них можно у дилера в любом российском городе.

Внешне версию отличают окрас кузова эмалью Phantom Black («черный перламутр»), глубокая тонировка задних стекол, а также темные хромированные детали: решетка радиатора, молдинги, ручки дверей и элементы заднего бампера. Колеса — шины Continental на 19-дюймовых дисках. В салоне комбинация натуральной и экокожи коричневого цвета, черный замшевый потолок.

Оснащение — по максимальному уровню, возможному для Santa Fe: цифровая 7-дюймовая приборка, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, навигацией и интеграцией со смартфонами через Android Auto и Apple CarPlay, премиальная аудиосистема, двухзонный климат, вентиляция и обогрев сидений (водительское — с памятью настроек), автоматическое открывание багажника, светодиодные фары с автокорректором, круговой обзор через камеры и полный набор систем безопасности.

Все машины — в пятиместном и полноприводном исполнении. А вот силовые агрегаты могут быть различными. Автомобиль на дизеле 2.2 CRDi мощностью 200 л.с. с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией обойдется в 2 779 000 рублей. Младший бензиновый мотор 2.4 GDI мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой стоит 2 619 000 рублей. А топ-вариант Santa Fe Black&Brown с бензиновым 3.5 MPI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом оценен в 2 839 000 рублей.

Тем временем компания Hyundai зарегистрировала название для одной из своих будущих моделей — Bayon.

Фото: Hyundai