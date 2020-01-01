Известно название будущей модели Hyundai — журнал За рулем

Известно название будущей модели Hyundai

Название Bayon зарегистрировано компанией в Европе.

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Регистрация товарных знаков позволяет узнать о планах компаний. Но не все они впоследствии используются. Hyundai уже зарегистрировал новый бренд для электромобилей — Ioniq, и новая заявка на патент от компании поставила всех в тупик.

В документации Европейского союза говорится, что название предназначено для «Автомобиля; спортивного автомобиля; фургона; грузовика; автобуса; электрических транспортных средств; запчастей и аксессуаров для автомобилей».

Это стандартный набор для товарного знака, поэтому описание ничего не говорит о том, как Hyundai Motor Co. будет его использовать. Это может быть будущая модель Hyundai или Kia, но какая именно машина тогда получит имя Bayon — непонятно. Известно, что Hyundai разрабатывает полностью электрический кроссовер для всех своих брендов. Кстати, Байон — это название кхмерского храма в Камбодже.

Фото: motor1.com

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