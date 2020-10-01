Qashqai обновил интерьер и подорожал

Новая обивка сидений, улучшенный Nissan Connect и сервисы Яндекса. Стало еще немного дороже.

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Российское представительство компании Nissan объявило о запуске продаж кроссовера Qashqai 2020 модельного года. По внешности изменений нет, а вот по комфорту и деталям салона — имеются. В обновленном варианте кроссовер стоит минимум 1 395 000 рублей, что на 18 000 больше прежней базовой цены.

По салону новшество такое: появился вариант комбинированной обивки кресел, включающий алькантару кофейного цвета. Но главное отличие — в оборудовании: интерфейс мультимедийного центра Nissan Connect теперь умеет подключаться к смартфону через сервис Android Auto или Apple CarPlay.

Кроме того, в некоторых версиях предложен комплекс сервисов «Яндекс.Авто» (браузер, музыка, погода и в некоторых случаях навигация) с голосовым помощником «Алиса».

По технической части все осталось без изменений. На выбор есть два мотора: «турбочетверка» объемом 1,2 литра и мощностью 115 л.с. и 144-сильный атмосферник объемом 2,0 литра. Оба мотора можно заказать либо с 6-ступенчатой МКП (передний привод), либо с недавно обновившимся вариатором Xtronic CVT и приводом либо на одну, либо на две оси.

Базовая версия XE, как уже отмечалось, стоит от 1 395 000 рублей без учета спецпредложений. Следующий вариант SE обойдется уже в 1 522 000 рублей, а версия с мультимедийкой Nissan Connect называется SE+ и стоит от 1 561 000 рублей. Варианты, включающие сервисы Яндекса, SE Yandex и LE Yandex, предлагаются, соответственно, за 1 846 000 и 1 910 000 рублей минимум, а если хотите дополнить их навигатором, берите версию LE Top с ценой от 2 008 000 рублей.

Кашкай нового поколения нам придется подождать до середины 2021 года — старт производства перенесен.

Фото: Nissan