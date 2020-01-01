У нового Nissan Qashqai уже проблемы

Компания не сможет начать производство следующего поколения популярного кроссовера в срок. Выпуск отложен на полгода.

Материалы по теме Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож

Nissan планировал начать выпуск Кашкая нового поколения в октябре 2020 года, и ждать кроссовер оставалось бы всего месяц, но теперь производство автомобиля не начнется до середины 2021 года.

Об этом изданию Financial Times сообщили два источника в компании, уточнив, что дата постановки машины на конвейер до сих пор не выбрана. Прототипы Nissan Qashqai продолжают испытывать на дорогах общего пользования, о чем свидетельствуют шпионские фотографии.

«Продолжается подготовка к запуску нового Qashqai в Сандерленде, для чего требуются инвестиции в завод в размере 400 миллионов фунтов стерлингов, — говорится в заявлении Nissan. — Мы еще не объявили дату выпуска модели следующего поколения, но с нетерпением ждем возможности поделиться новостями в ближайшие месяцы».

По данным Financial Times, задержка во многом связана с последствиями пандемии, которая изменила приоритеты компании. Задержка также может дать Nissan больше времени на подготовку к форс-мажору — если Великобритания не заключит сделку с Европейским союзом после выхода из ЕС.

Узнать о достоинствах и недостатках Кашкая нынешнего поколения вы можете здесь.

Фото: carscoops.com