В дизайне нового поколения кроссовера угадывается немало решений, которые мы видели на Ниссане Кикс.

Материалы по теме Nissan решил отсрочить выход кроссовера Magnite

Nissan Qashqai следующего поколения был сфотографирован во время дорожных испытаний. Машина уже второй раз попадает в кадр, но на этот раз можно разглядеть некоторые особенности ее дизайна.

Камуфляж и накладные панели скрывают детали, но видно знакомую решетку радиатора, ниже которой расположен большой воздухозаборник. Передняя часть под камуфляжем, кажется, получит сложный рельеф, как у нового Nissan Juke. Но при этом фары автомобиля, похоже, почти такие же, как у показанного недавно небольшого кроссовера Kicks. Они станут уже и будут «касаться» капота. Более узкими станут и задние фонари, которые тоже могут быть похожими на фонари Kicks. При взгляде сбоку заметна изогнутая кверху плечевая линия, которая ниспадает в районе багажника.

Габариты Кашкая, судя по всему, не изменятся. Ходят слухи, что он разрабатывается на той же платформе CMF, на которой построено и нынешнее поколение кроссовера. При этом машина может получить гибридные установки, включая мягкие гибриды.

На одной из фотографий видно часть интерьера. Кроссовер следующего поколения получит совершенно новый салон. У него изменится не только дизайн и отделка, но и появится немало новых технологических особенностей, а также ряд систем помощи водителю.

Премьера нового поколения Nissan Qashqai состоится, скорее всего, в 2021 году. Сегодня модель продается в России по цене от 1 307 000 до 1 798 000 рублей.

Узнать больше о кроссовере Nissan Kicks вы можете здесь.

Фото: motor1.com