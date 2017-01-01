Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — журнал За рулем

Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож

В дизайне нового поколения кроссовера угадывается немало решений, которые мы видели на Ниссане Кикс.

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Nissan Qashqai следующего поколения был сфотографирован во время дорожных испытаний. Машина уже второй раз попадает в кадр, но на этот раз можно разглядеть некоторые особенности ее дизайна.

Камуфляж и накладные панели скрывают детали, но видно знакомую решетку радиатора, ниже которой расположен большой воздухозаборник. Передняя часть под камуфляжем, кажется, получит сложный рельеф, как у нового Nissan Juke. Но при этом фары автомобиля, похоже, почти такие же, как у показанного недавно небольшого кроссовера Kicks. Они станут уже и будут «касаться» капота. Более узкими станут и задние фонари, которые тоже могут быть похожими на фонари Kicks. При взгляде сбоку заметна изогнутая кверху плечевая линия, которая ниспадает в районе багажника.

Габариты Кашкая, судя по всему, не изменятся. Ходят слухи, что он разрабатывается на той же платформе CMF, на которой построено и нынешнее поколение кроссовера. При этом машина может получить гибридные установки, включая мягкие гибриды.

На одной из фотографий видно часть интерьера. Кроссовер следующего поколения получит совершенно новый салон. У него изменится не только дизайн и отделка, но и появится немало новых технологических особенностей, а также ряд систем помощи водителю.

Премьера нового поколения Nissan Qashqai состоится, скорее всего, в 2021 году. Сегодня модель продается в России по цене от 1 307 000 до 1 798 000 рублей.

Фото: motor1.com

Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож

В дизайне нового поколения кроссовера угадывается немало решений, которые мы видели на Ниссане Кикс.

Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157525Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157524Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157526Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож
Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож

В дизайне нового поколения кроссовера угадывается немало решений, которые мы видели на Ниссане Кикс.

Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157526Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157524Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож — фото 1157525Новый Nissan Qashqai — на что он будет похож
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Отзывы о Nissan Qashqai (12)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Надёжный мотор, комфортный салон, экономичный расход

Недостатки:

Не заметил

Комментарий:

До этого во владении был Кашкай первого поколения (2 литра на палке). Пришло время обновить, и я решил остановиться на той же марке и той же модели. Прошлый кашкай меня полностью устраивал, пробег на нем был 200 тыс. и за это время я не поменял абсолютно ничего (кроме расходников естественно). За...

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