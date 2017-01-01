Nissan Qashqai следующего поколения был сфотографирован во время дорожных испытаний. Машина уже второй раз попадает в кадр, но на этот раз можно разглядеть некоторые особенности ее дизайна.
Камуфляж и накладные панели скрывают детали, но видно знакомую решетку радиатора, ниже которой расположен большой воздухозаборник. Передняя часть под камуфляжем, кажется, получит сложный рельеф, как у нового Nissan Juke. Но при этом фары автомобиля, похоже, почти такие же, как у показанного недавно небольшого кроссовера Kicks. Они станут уже и будут «касаться» капота. Более узкими станут и задние фонари, которые тоже могут быть похожими на фонари Kicks. При взгляде сбоку заметна изогнутая кверху плечевая линия, которая ниспадает в районе багажника.
Габариты Кашкая, судя по всему, не изменятся. Ходят слухи, что он разрабатывается на той же платформе CMF, на которой построено и нынешнее поколение кроссовера. При этом машина может получить гибридные установки, включая мягкие гибриды.
На одной из фотографий видно часть интерьера. Кроссовер следующего поколения получит совершенно новый салон. У него изменится не только дизайн и отделка, но и появится немало новых технологических особенностей, а также ряд систем помощи водителю.
Премьера нового поколения Nissan Qashqai состоится, скорее всего, в 2021 году. Сегодня модель продается в России по цене от 1 307 000 до 1 798 000 рублей.
- Узнать больше о кроссовере Nissan Kicks вы можете здесь.
Фото: motor1.com