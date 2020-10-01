Белый перламутр кузова в сочетании с черной крышей и новая мультимедийка.

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Компания Toyota начала прием заказов от российских покупателей на новую версию компакт-кроссовера RAV4, которая называется Style. Технически и по функциям комфорта это популярная комплектация «Комфорт», так называемая золотая середина, на которую приходится 63% всех продаж. А теперь ее еще можно приобрести и в особом «стильном» исполнении.

Вся суть этого стиля — в кузове цвета белый перламутр и черной крыше. Двуцветная окраска подчеркнута иными черными акцентами: накладки на бамперах, корпуса зеркал, решетка радиатора, диски колес 18", а также декоративная вставка под фонарями и стеклом — все эти детали окрашены в черный. В интерьере у версии Style эксклюзивная комбинированная обивка из кожи и алькантары.

Теперь все версии RAV4, включая Style, оснащаются мультимедийным центром с 8" тачскрином, способным через Apple CarPlay и Android Auto подключать до пяти устройств одновременно. У версии Style цифровая приборка, электрохромное зеркало (отныне такое же у всех машин в комплектации «Комфорт»), двухзонный климат, датчик дождя, задний парктроник, камера заднего вида с динамической разметкой, обогревы лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей, дополнительные воздуховоды заднего ряда.

«Стильная» версия будет предложена с двумя моторами на выбор: 2-литровый сочетается с вариатором, а 2,5-литровый работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Цена на Toyota RAV4 Style начинается от 2 321 000 рублей.

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Фото: Toyota

Новая версия Toyota RAV4: теперь двухцветная Белый перламутр кузова в сочетании с черной крышей и новая мультимедийка. Новая версия Toyota RAV4: теперь двухцветная



