В интернете продают BMW 1938 года. Недорого!

Для свадеб и фотосессий — очень неплохой вариант.

Мы привыкли к тому, что очень старые автомобили — это либо недвижимый хлам, либо очень дорогие отреставрированные экземпляры. Тем удивительнее наблюдать такие объявления — хотя, скорее всего, подобных найдется очень немного. Едва ли не уникальный случай: довоенный BMW (указанный год выпуска — 1938) продается за 440 000 рублей, да еще и с торгом.

Конечно, автомобиль не в идеальном состоянии — небольшие огрехи заметны, особенно в салоне. Да и аутентичным состояние не назовешь: в интерьере явно инородные кресла и обивка, мотор и трансмиссия — от Ford Sierra, а задний мост — от ГАЗ-24 (передний — оригинальный). Вместе с тем, не отметить плюсов такого «апгрейда» тоже нельзя: кому-то не так важно оригинальное состояние, как винтажный вид (он-то как раз присутствует в полном объеме), а с более-менее современными агрегатами ретромобили эксплуатировать и обслуживать куда проще.

К тому же, машина, по словам владельца, на ходу, стоит на учете и без проблем переоформляется. Словом, в качестве автомобиля для свадеб и фотосессий — очень неплохой вариант.

В России продают довоенный BMW, а в Германии — культовую ВАЗ-2105 ВФТС.

Фото: auto.ru