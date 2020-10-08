Новая технология струйного зажигания Mahle может использоваться в любых двигателях независимо от системы впрыска. Расход топлива снизился на 10%.

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Популярность технологии форкамерного зажигания растет благодаря ее преимуществам и повышенной мощности оснащенного ею двигателя, а новая система реактивного зажигания (MJI) от немецкой компании Mahle Powertrain должна улучшить характеристики двигателей без необходимости во втором источнике зажигания.

Система может быть легко установлена на любой мотор с минимальными изменениями в его конструкцию, заявили в компании. Запрессованный блок MJI подходит также для двигателей, использующих свечу зажигания M12 или больше.

«По мере того как автопроизводители ищут способы повысить эффективность и производительность двигателей внутреннего сгорания, на первый план выходит технология струйного или предкамерного зажигания, — говорит исполнительный директор Mahle Powertrain Адриан Купер. — Реактивное зажигание уже используется в силовых агрегатах премиум-класса, таких как новый Nettuno V6 от Maserati».

Технология подходит для любых систем впрыска топлива и имеет небольшую форкамеру, которая при зажигании выпускает нагретые струи смеси через форсунки, создавая в камере сгорания несколько очагов воспламенения. Во время испытаний это позволило снизить расход топлива на 10% благодаря более высокой степени сжатия.

Над интеграцией этой технологии компания работала почти десять лет, причем совместно с командами Формулы-1, а новая разработка сделала ее внедрение доступнее по цене и, что важнее, позволяет дорабатывать любые двигатели массового производства мощностью от 107 л.с. Другие подробности о системе не сообщаются.

О стоимости новой системы тоже ничего не известно. Пока разработчики намерены построить демонстрационную модель двигателя со своей новой системой зажигания, а уже затем предлагать тюнинг-пакеты для покупателей.

В скором времени у Tesla появится дешевая и емкая батарея, которая позволит снизить стоимость электромобилей до уровня цен на машины с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Mahle Powertrain