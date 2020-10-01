Историческое событие: Mercedes отказался от МКП

Кроме того, сократится количество платформ и вариантов ДВС, а также появится несколько электромобилей.

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На презентации в Штутгарте 6 октября Mercedes-Benz представил обновленную стратегию компании. Обычно такие презентации больше касаются высших сфер бизнеса, но эта в ближайшем будущем затронет и конечного потребителя.

Компания изменяет подход к проектированию, чтобы сделать его экономичнее и в итоге сократить затраты на создание новых моделей. Прежде всего, речь идет об уменьшении количества платформ и двигателей внутреннего сгорания при увеличении доли электрических моделей — это то, о чем говорилось в официальной части конференции. Но кроме того, британский Autocar со ссылкой на главу отдела исследований и разработок Маркуса Шефера сообщает, что компания решила полностью избавиться от механических коробок передач.

Сроков не называют, и, скорее всего, рассматривается вариант постепенного замещения ручных коробок автоматическими — тем более что в последние годы Mercedes-Benz продает все меньше машин с МКП. Меньше платформ и двигателей, меньше вариантов трансмиссий — меньше расходов на разработки. К 2025 году компания хочет сократить затраты на НИОКР на 20% по сравнению с 2019 годом.

А у нового Mercedes-Benz S-класса поворачиваются не только передние, но и задние колеса — на 10 градусов.

Фото: Mercedes-Benz