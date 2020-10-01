Историческое событие: Mercedes отказался от МКП

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На презентации в Штутгарте 6 октября Mercedes-Benz представил обновленную стратегию компании. Обычно такие презентации больше касаются высших сфер бизнеса, но эта в ближайшем будущем затронет и конечного потребителя.
Компания изменяет подход к проектированию, чтобы сделать его экономичнее и в итоге сократить затраты на создание новых моделей. Прежде всего, речь идет об уменьшении количества платформ и двигателей внутреннего сгорания при увеличении доли электрических моделей — это то, о чем говорилось в официальной части конференции. Но кроме того, британский Autocar со ссылкой на главу отдела исследований и разработок Маркуса Шефера сообщает, что компания решила полностью избавиться от механических коробок передач.
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Фото: Mercedes-Benz