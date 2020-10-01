ГАЗель с детьми попала в аварию с двумя фурами

Авария со школьным автобусом произошла в Кизлярском районе Дагестана.

В среду вечером произошло крупное ДТП с участием пассажирской ГАЗели, в которой находились дети, и грузовиков КАМАЗ и Volvo у села Рыбалка Кизлярского района. По предварительным данным, водитель КАМАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другие автомобили. Всего в итоге происшествия столкнулись пять транспортных средств: школьная ГАЗель, три грузовика и легковой автомобиль. Три человека погибли, еще 14 госпитализированы, 10 из них — дети. Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. По данным регионального минздрава, состояние троих детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП, оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, погибли две женщины, ехавшие в ГАЗели. и водитель одного из грузовиков.

Прокуратура Дагестана проводит проверку по данному факту.

В минувшую субботу в Подмосковье 32-летний сотрудник патрульно-постовой службы врезался в кирпичное ограждение местного храма.

Фото: МЧС России/ТАСС