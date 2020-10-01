Смартфон определит поломку «на слух»: новое приложение от Skoda

Оно уже может определять проблемы с коробкой DSG, рулевой системой и кондиционером у десяти моделей Skoda.

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Компания Skoda заявила о том, что ее отдел послепродажного обслуживания начал тестировать приложение Sound Analyser. Приложение использует искусственный интеллект (ИИ), который помогает определить неисправности в различных узлах и системах автомобиля.

Алгоритм работы, как говорят в Skoda, довольно сложен, но по-простому его можно объяснить так: Sound Analyser «слушает» звук, производимый автомобилем, и сравнивает его с тем, который уже находится в его памяти, как эталонный. Для этого звук преобразуется в спектрограмму, на которую накладывается «правильный» звуковой паттерн. А далее приложение выдает оценку состояния деталей и уведомляет сервисмена об определенном обслуживании или ремонте, если они необходимы.

На данный момент приложение способно диагностировать десять моделей Skoda по рулевой системе, компрессору кондиционера и дискам сцепления роботизированной коробки DSG. Сейчас специалисты обучают ИИ более широкому спектру звуков. Польза от массового применения такого ПО на сервисах, по задумке, такова: машина будет обслуживаться быстрее, а значит, клиент останется доволен.

Еще одно полезное приложение появится в каршеринге: теперь перед поездкой нужно будет пройти викторину на внимание и реакцию.

Фото: Skoda