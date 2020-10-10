Aston Martin теперь делает дома. Очень дорого

Этот невероятной красоты комплекс, известный как Сильван-Рок, спроектировала британская автомобильная компания, и вскоре он будет построен в долине Гудзона в Нью-Йорке.

Материалы по теме Велосипед Lamborghini- всего $18 тысяч

Британский производитель автомобилей не новичок в мире дизайна домов: недавно он построил резиденцию Aston Martin в Майами (США, Флорида). Тем не менее, Сильван-Рок — это первый проект частного дома, который создала компания Aston Martin. Он расположится на 22 гектарах земли и включит в себя главную резиденцию с жилой площадью 556 кв. метров.

Основной дом состоит из четырех спален, четырех ванных комнат и двух туалетных комнат и имеет поразительную футуристическую форму с черными поверхностями, угловатой крышей и огромными стеклянными окнами. Сюда включен гараж на три машины, со стеклянными стенами, что позволит будущему владельцу любоваться своими автомобилями из разных жилых помещений. Также тут предусмотрен большой бассейн и домик у бассейна площадью 81 кв. м.

Еще одна привлекательная черта Сильван-Рок — три гостевых домика, которые добавляют еще 146 квадратных метров жилой площади. На территории есть даже роскошный дом на дереве, а также прекрасный сад и несколько пешеходных маршрутов.

«Проезжая по деревенской сельской дороге, наслаждаясь ее изгибами, вы попадаете на узкую дорожку, ведущую к частной резиденции. Едете по ней и вдруг вдоль дороги видите уединенное роскошное убежище», — говорится в рекламных проспектах.

Завершение строительства запланировано на 2022 год, а запрашиваемая цена — 7,7 миллиона долларов. Если покупатель является еще и поклонником Aston Martin, производитель автомобилей готов продать ему по договорной цене новый DBX в цвете Черный Оникс.