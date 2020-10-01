Жесткий тюнинг: ВАЗ-2106 превратили в багги (видео)

Минимум заимствованных деталей, а машину совершенно не узнать!

Иногда индивидуализация авто ограничивается тем, что предлагает дилер в автосалоне в качестве опций. Иные идут на небольшие доработки своими силами. А третьи — полностью переделывают исходный автомобиль. Соблазн таких в экспериментах особенно велик, если в распоряжении у тебя старый автомобиль производства ВАЗ.

Такими творениями отечественных Кулибиных интернет просто наводнен. Но перед Андреем Архонским из Ижевска мы снимаем шляпу: его Lada Walk — это действительно шедевр инженерной мысли. Сохранив львиную долю исходных узлов и агрегатов, Андрей по максимуму вложился собственным талантом. Он перекроил кузов, сделав его короче, лишив крыльев и дверей, а также наделив совершенно особенной индивидуальностью. Был обычный советский седан, а получился стильный двухместный автомобиль-багги.

Усиление получившейся конструкции, покраска, отделка — на весь комплекс работ у создателя ушло около года. Конечно, узаконить такую конструкцию едва ли возможно, но в качестве автомобиля выходного дня Lada Walk подходит идеально. То, что нужно, чтобы прослыть главным оригиналом на деревне и в ее окрестностях.

А умелец из Баку скрестил ЛуАЗ и Тойоту — тоже получилось весьма оригинально.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»