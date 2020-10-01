Lexus влетел в раскопанную теплотрассу

Водитель угодившего в котлован кроссовера препятствия не заметил, так как был нетрезв.

В Новосибирске рано утром автомобиль Lexus, который двигался по улице Кошурникова, угодил в раскопанный коммунальными службами котлован, сообщила в соцсети ВКонтакте муниципальная аварийно-спасательная служба города.

Не заметив препятствия и предупреждающих знаков, лихач на высокой скорости пролетел над открытым участком теплотрассы восемь метров и приземлился на арматуру. Автомобиль оказался буквально нанизанным на металлические штыри. Приехавшие спасатели отключили аккумуляторную клемму и помогли водителю выбраться из салона.

Нетрезвому мужчине повезло — он отделался разбитым носом и мелкими ушибами. Из ямы автомобиль пришлось доставать с помощью крана-погрузчика.

На этой неделе резонансная авария со школьным автобусом произошла в Кизлярском районе Дагестана, в больницы доставили 14 человек, трое погибли.



Фото: ВКонтакте

Видео: YouTube