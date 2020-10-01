Сделай сам: «домашние» хромированные диски

Догадываетесь, кто смастерил самоделку? Конечно же, ребята из «Гаража 54»!

Как-то умельцы из «Гаража 54» сделали олдскульное колесо на спицах, сварив его из гвоздей. Все было хорошо, но «виду не хватало», поэтому недостаток решили исправить, хромировав диск в домашних условиях.

Владислав говорит, что рецепт нашли в интернете, собрали нужные компоненты: дистиллят, кристаллическую фруктозу, олово, азотнокислое серебро, формалин, аммиак, соляную кислоту, смешали в нужных пропорциях и опробовали на стеклянной банке. Все получилось, и тогда занялись дисками. Их тщательно подготовили: загрунтовали, покрыли лаком, так как при нанесении хрома из-за его высоких отражающих свойств на поверхности видны малейшие дефекты.

Процеcc, как обычно, засняли на видео. И это тот случай, когда все получилось. Насколько прочными окажутcя такие диски, остается за скобками, но выглядят они вполне пристойно. Подписчики канала были в восторге и попросили… сделать целиком хромированную машину.

Эксперимент блогеров по пересадке работающего мотора из одной машины в другую удался, но не 100 процентов.



Видео: YouTube