Работодателей обязали передавать властям номера машин «удалёнщиков»

С 5 октября на дистанционный режим работы должны были перейти не менее 30% работников предприятий столицы. Но власти решили немного подстегнуть процесс.

Коронавирус становится все активнее: на 09.10.20 в стране 12 126 новых случаев заражения, а в лидерах, как всегда, Москва, где только сегодня выявлено 3701 случай заражения. Поэтому работодателей обязали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, а чтобы те не начали хитрить, еще и собрать личные данные сотрудников — номера телефонов, проездных и транспортных средств. С 5 октября на дистанционный режим работы должны были перейти не менее 30% работников предприятий.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 октября работодатели обязаны передавать столичным властям данные о своих сотрудниках: номера мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт «Тройка». За невыполнение этих требований компаниям может грозить штраф, сообщает ТАСС.

Форма для заполнения

Правда, по словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова, данные будут использоваться только для оценки пассажиропотока и «будут носить неперсонифицированный характер». Хотя это немого странно, потому что в отчетные таблицы следует занести конкретные данные конкретных сотрудников.

Понятно, что основной задачей принимаемой властями города меры является снижение числа контактов граждан. Но наш юрист Сергей Смирнов считает, что личные данные гражданина, если в стране не введен режим ЧС, никто, в том числе и работодатель, требовать с него не вправе. В качестве «убедительной рекомендации» власти да, могут попросить собрать такую информацию, но сами сотрудники имеют право ее не предоставлять, если она напрямую не связана с их служебными обязанностями. Это в том числе касается и личных автомобилей, и карт «Тройка».

В то же время в Telegram оперштаба столицы дан ответ на вопрос: что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт карт «Тройка») в отчетные таблицы.

«Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

Так что, похоже, «убедительная рекомендация» становится обязательной к исполнению.

Снимать ли маску в период пандемии, если вас остановил инспектор? Вопрос не праздный, а ответ — тут.



Фото: Depositphotos