Вопрос в период пандемии не праздный. Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

При проверке документов инспектор потребовал снять с лица защитную маску. Как это соотносится с законом о ношении масок? Могу ли я отказаться?

И. Веснин, г. Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Задача сотрудника Госавтоинспекции при проверке документов состоит, в частности, в том, чтобы удостоверить личность гражданина, предъявляющего документы, в том числе путем сличения фотографии в водительском удостоверении.

Следовательно, вы можете и не снимать маску, но в этом случае сотрудник Госавтоинспекции, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции», имеет право задержать вас для установления личности.

В этой связи, на мой взгляд, было бы проще снять маску на несколько секунд и дать сотруднику полиции реализовать свои полномочия, что позволило бы избежать конфликта с неопределенными правовыми последствиями. Снятие маски для указанной цели при условии обеспечения социального ­дистанцирования никоим образом не нарушает законодательство Российской Федерации.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС