На уникальной автомобильной карте сокровищ показаны места пропажи легендарных автомобилей, а стоимость некоторых из них превышает 100 млн долларов.

Пора отправиться на поиски автомобильных сокровищ. Мы говорим о двадцати машинах, которые пропали без вести и которое никто так и не нашел. Технически, только 18 из них пропали без вести. Местоположение двух известно, но достать их без Джеймса Кэмерона, пожалуй, не получится.

Некоторые из пропавших автомобилей, вероятно, вам знакомы. Например, Porsche 550 Spyder 1955 года Джеймса Дина или концепт-кар Oldsmobile Golden Rocket. Компания Select Car Leasing составила не только список пропавших, но и нанесла их последнее известное местоположение на карты, чтобы у искателей сокровищ была отправная точка.

Половина из 20 автомобилей исчезли на территории США. Множество концепт-каров GM, разработанные в 1950-х годах, исчезли в восточной части страны. Концепты обычно уничтожались после выставок, но у GM нет записей об утилизации. В результате появилось множество теорий заговора, что концепты были похищены.

Один из самых известных пропавших киноавтомобилей всех времен — это начиненный гаджетами Aston Martin DB5, снявшийся в классическом фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер». Исчез он во Флориде в 1997 году. Ходили слухи, что теперь он находится где-то на Ближнем Востоке. Но это лишь слухи — местонахождение машины остается загадкой.

Немало известных и редких автомобилей пропало и в Европе. Самый известный среди них, пожалуй, Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 года выпуска. Всего было построено четыре экземпляра. Три находятся в коллекциях, а судьба четвертого неизвестна и прослеживается только до 1940 года, когда Вторая мировая война охватила Францию.

Некоторые считают, что он был погребен под обломками фабрики Bugatti в Мольсхейме. Другие слухи гласят, что Этторе Бугатти тайно отправил машину в секретное место еще до вторжения нацистов и унес этот секрет в могилу. Если вы найдете этот автомобиль, то смело просите за него минимум 100 миллионов долларов — благодаря своей истории он стоит дороже братьев.

Загадочное исчезновение произошло и в Африке. Duesenbergs SJ-506 Эмиля Бегейна, обладающий невероятными характеристиками для машины 1930-х годов, имеющий также уникальное исполнение, отправили в Алжир, но в 1962 году он исчез.

Что касается еще двух автомобилей, то их местонахождение хорошо известно, но, вероятно, они находятся в плачевном состоянии. Это Renault Type CB Coupe De Ville, который был на борту Титаника во время его последнего рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Но вот что интересно — в ходе многочисленных погружений к кораблю с момента обнаружения его обломков в 1985 году Renault так и не был обнаружен.

Гораздо легче будет добраться до концепт-кара Chrysler Norseman, который затонул вместе кораблем Andrea Doria недалеко от побережья штата Массачуттс в 1956 году. Он находится на глубине всего 50 метров, так что он, в отличие от Рено, находится в пределах досягаемости. Но находясь под водой более полувека он, вероятно, уже сгнил.

В США на торги был выставлен первый в истории лимузин президента США.

Изображения: Select Car Leasing, кадр из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона