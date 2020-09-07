Это первый автомобиль, который дорабатывали под требования первого лица государства.

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Когда Гарри С. Трумэна избрали президентом США, администрация решила арендовать парк из десяти особых автомобилей. Сначала она обратилась к General Motors, но автопроизводитель отказался от высокой чести. Тогда взяли в аренду десять автомобилей Lincoln Cosmopolitan, каждый из которых был доработан изготовителем совместно со специалистом по безопасности Хессом и Эйзенхардтом, а также в соответствии с особыми требованиями нового президента.

Сегодня, примерно 70 лет спустя, один из тех кусочков истории выставлен на продажу. Это лимузин Lincoln Cosmopolitan 1950 года, на котором возили Трумэна во время визитов в Нью-Йорк. Автомобиль прошел полную реставрацию в 1990 году и до 2001 года выставлялся в музее Флориды.

Продается первый лимузин президента США Это первый автомобиль, который дорабатывали под требования первого лица государства. Продается первый лимузин президента США

«Этот лимузин с особым кузовом — один из построенных по индивидуальному заказу 33-го президента США Гарри С. Трумэна „Линкольнов“ 1950 года выпуска. Автомобиль с 7-местным салоном создан на шасси с увеличенной до 145 дюймов [368 см] колесной базой и имеет длину 240 дюймов [610 см]. Весит он более 6000 фунтов [2,7 тонн]», — говорится в описании автомобиля.

Что касается цены, то лимузин выставлен на продажу за 160 000 долларов (около 12 млн рублей). Цена, по прогнозам, значительно вырастет в течение торгов.

Либо можно предпочесть современный лимузин на базе Mercedes-Benz Gelandewagen, но стоить он будет более 88 млн рублей.

Фото: classiccars.com