Производитель бронемобилей Inkas начал сборку машин.

Материалы по теме Mercedes-Benz отзывает Gelandewagen из-за проводки

За основу был взят G63 2020 года выпуска. Специалисты канадской компании Inkas увеличили колесную базу внедорожника на 440 см — с 2890 до 3330 см, но рассчитан он на четверых, включая водителя и переднего пассажира.

Салон получился очень роскошным — откидные капитанские кресла задних пассажиров с функциями обогрева, вентиляции и массажа, обитые классической кожей или алькантарой, телевизор 4К в качестве перегородки, разделяющей салон, аудиосистема премиум-класса и многое другое.

Сделан длинный бронированный лимузин — из нового Gelandewagen Производитель бронемобилей Inkas начал сборку машин. Сделан длинный бронированный лимузин — из нового Gelandewagen

Растянутый Mercedes-AMG G63 имеет броню стандарта защиты CEN 1063 BR6. Это означает, что машина способна защитить от пуль калибра 7,62, а днище — от взрыва двух гранат. Чтобы потяжелевший внедорожник сохранил способность ездить, специалисты Inkas модернизировали подвеску, но мощность двигателя оставили без изменений. Новый G63 оснащен 4-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 577 л.с., чего вполне достаточно для бронированного лимузина.

В компании заявляют, что покупатель может заказать новый бронелимузин с любыми вариантами отделки и с любой планировкой салона. Стоимость машины не указывается, но не сложно догадаться, что цена высока. Inkas и раньше делал лимузины на базе Gelandewagen, но прошлого поколения. Предыдущая модель лимузина от Inkas стоила 1,2 миллиона долларов (примерно 88,3 млн рублей). Новая версия должна быть дороже.

Новый Mercedes-Benz G-класса показал хороший результат на краш-тестах Euro NCAP, но от него ожидали больше.

Фото, видео: Inkas