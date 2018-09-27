Mercedes-Benz отзывает Gelandewagen из-за проводки — журнал За рулем

Mercedes-Benz отзывает Gelandewagen из-за проводки

Всего в сервисной кампании участвуют почти 500 внедорожников Mercedes-Benz G-класса (тип 463).

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

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Mercedes-Benz опубликовал фото малыша Gelandewagen

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожников Mercedes-Benz Gelandewagen (тип 463), выпущенных в период с мая по ноябрь 2018 года.

Выяснилось, что у всех участвующих в сервисной кампании автомобилей жгуты электропроводов передних дверей проложены ненадлежащим образом. В результате они могут переламываться.

Чтобы устранить неисправность, владельцам отзываемых внедорожников следует обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого проведут ремонтные работы за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельцев машин.

О том, что внедорожники участвуют в отзывной кампании, их владельцев оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего Gelandewagen со списком кодов отзываемых внедорожников, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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