Сегодня, в 11:31 Mercedes-Benz отзывает Gelandewagen из-за проводки Всего в сервисной кампании участвуют почти 500 внедорожников Mercedes-Benz G-класса (тип 463).
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Компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожников Mercedes-Benz Gelandewagen (тип 463), выпущенных в период с мая по ноябрь 2018 года.
Выяснилось, что у всех участвующих в сервисной кампании автомобилей жгуты электропроводов передних дверей проложены ненадлежащим образом. В результате они могут переламываться.
Чтобы устранить неисправность, владельцам отзываемых внедорожников следует обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого проведут ремонтные работы за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельцев машин.
О том, что внедорожники участвуют в отзывной кампании, их владельцев оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта можно и самостоятельно, сверив
VIN—код своего Gelandewagen со списком кодов отзываемых внедорожников, опубликованным на сайте Росстандарта. Днем ранее компания Mercedes-Benz объявила сервисную кампанию в отношении моделей E-класса (тип 213), S-класса (типы 222 и 217), G-класса (тип 463) и AMG GT. Фото: Daimler AG
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