Госдума решила бороться с «автоюристами»

И запретить перепродавать право требования возмещения ущерба в ДТП.

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«Автоюристами», в отличие от добросовестных юристов, депутаты и страховщики называют мошенников, которые вместо пострадавших автовладельцев получают завышенные компенсации от страховых компаний. Чтобы прекратить их деятельность, предлагают запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Наталью Костенко. Такую поправку в Гражданский кодекс (в часть 2 статьи 799 ГК РФ) намерены внести депутаты Госдумы от «Единой России».

Отмечается, что известно много случаев, когда россияне получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам. Например, в Краснодарском крае от действий «автоюристов» пострадало около 700 человек. Они получили требование вернуть страховые выплаты и налог НДФЛ с взысканных сумм. Выяснилось, что, попав в ДТП, эти граждане за определенные суммы переуступали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они получали от юристов 50 тыс., а те через суд взыскивали со страховой по 200 тыс. и более. Решение принимал один и тот же судья, будучи в сговоре с «автоюристами». Афера вскрылась, когда страховые компании начали обжаловать вынесенные по выплатам решения.

Три года назад Верховный суд запретил переуступку права потерпевшего, но в действующем законодательстве такого запрета нет, и недобросовестные компании пользуются этой лазейкой.

Депутаты считают, что проблему надо решать, потому что из-за того, что автоюристы в судах завышают стоимость издержек, растет цена всего полиса «автогражданки». Но есть также мнение, что менять законодательство не стоит, а нужно разобраться с судами, которые принимают решения по завышенным выплатам, и более жестко наказывать мошенников.

Заинтересованы в этом запрете сами страховые компании, которые таким образом пытаются устранить посредников с рынка, чтобы была возможность занижать суммы выплат гражданам, настаивают «автоюристы». В результате страховщики выплачивают по полису мизерные суммы, а потом выясняется, что они должны были быть в два раза больше. Среди автовладельцев много юридически неграмотных, поэтому страховщикам выгодно, чтобы автолюбители отстаивали свои права самостоятельно.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов пояснил, что, заключая договор уступки права требования, юрист лишает автовладельца возможности получить справедливое возмещение. Он быстро выплачивает ему небольшую сумму, а в суде и налоговой использует подписанную автовладельцем доверенность на представление его интересов. «Автоюрист» при этом не платит налоги по взысканным через суд штрафам и неустойкам, а перекладывает эту обязанность на собственника машины. А потом выходит, что, получив одну сумму, владелец машины должен налог с гораздо большей суммы.

По статистике Всероссийского союза автостраховщиков, доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, в 2018 году составляла 90%, а в 2019-м — 87%. Лидирует по этому виду преступлений Краснодарский край.

Вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.



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