GM одобрил расширение модельного ряда Шевроле в РФ

Концерн General Motors поставил узбекскому заводу, производящему Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt для российского рынка, твердую «четверку», что открывает дорогу в РФ двум новым моделям.

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Оценку предприятия UzAuto Motors проводили специалисты General Motors из Индии, Китая, Кореи и США.

Показатель качества BIQ (Built-In Quality) применяется ко всем заводам General Motors. При этом оценка дается вовлеченности персонала, стандартизации, качеству, срокам выполнения и усовершенствованиям. Оценка дается по пятибалльной системе. Впрочем, еще ни одно предприятие концерна не получало «пятерку».

Получив сертификат BIQ IV уровня — корпоративный подход, который позволяет «создавать качество на месте» и локально устранять неполадки, завод UzAuto Motors в Асаке, производящий Chevrolet массового сегмента, официально стал одним из лучших заводов GM в мире по качеству продукции, — говорит исполнительный директор компании «Келес Рус», официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, Вадим Артамонов.

Из Узбекистана в Россию напрямую поставляется только Chevrolet Spark. Две другие модели, Cobalt и Nexia, собираются на заводе в Казахстане, откуда потом ввозятся в нашу страну. Но при этом качество этих моделей не страдает, утверждают в компании, так как речь идет о крупноузловой сборке, компоненты для которой производятся на UzAuto Motors.

Также Вадим Артамонов сообщил, что высокая оценка позволит предприятию в будущем расширить модельный ряд за счет автомобилей на платформах GM. В частности, уже идут переговоры о производстве бизнес-седана сегмента С и среднеразмерного кроссовера. Что касается автомобилей Spark, Cobalt и Nexia, то уже в следующем году они обновятся и получат новые уровни комплектаций.

О степени надежности Chevrolet Cobalt вы можете узнать здесь.

Фото: UzAuto Motors