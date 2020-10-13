На каршеринге Яндекса появилась странная надпись

Материалы по темеОпасных водителей отключат от каршеринга
Пользователи соцсетей обратили внимание на появившуюся на бортах каршеринговых машин надпись, которую сложно воспринимать однозначно. Удивила людей и тема ДТП, на которой строится реклама сервиса, прославившегося большим количеством аварий по вине арендаторов.
Знать, что чужие повреждения машины вас не коснутся, — это свобода, и она здесь.
Фразу следует понимать так, что повреждения, нанесенные прокатному автомобилю другим участником дорожного движения, арендаторов не касаются: не ты поцарапал или помял — не тебе платить. Хотя страхование ОСАГО, которое входит в стоимость услуги, и так это подразумевает.
«Но все равно звучит паршиво. Хотя я за каршеринг всеми руками, но порядок там нужен», — высказался Андрей П.
Автомобилистов возмутила не только выбранная для рекламы тема аварии, но и неоднозначность построения фразы, где словосочетание «чужие повреждения машины» можно понять по-разному.
- Скоро в Москве должна заработать новая программа — «Народный каршеринг».
Фото: Дмитрий Шавырин