Rolls-Royce отключил подсветку «духа экстаза»

В Евросоюзе борются со «световыми загрязнениями» на дорогах, и светящаяся фигурка стала незаконной.

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Вариант светящейся в темноте «Парящей леди» на Rolls-Royce был запрещен Европейским союзом, последние директивы которого гласят, что светящиеся украшения на капоте недопустимы. Светящийся Spirit of Ecstasy от Rolls-Royce (в прошлом довольно популярная опция у владельцев этих машин) больше не соответствует правилам безопасности, подсветка должна быть отключена, а владельцам вернут деньги.

В Rolls-Royce подтвердили изданию Daily Mail, что вынуждены реагировать на изменение правил ЕС, и начали информировать своих клиентов о необходимости демонтажа и компенсации. Один разгневанный покупатель возмутился: «Я заплатил за эту опцию 3500 фунтов стерлингов (около 351 тыс. рублей), и ее выключат, как лампочку!» А другой заметил, что это решение соответствует «Духу безумия», в отличие от «Духа экстаза».

Впрочем, владельцам не стоит расстраиваться, со временем светящаяся фигурка может стать предметом коллекционирования и будет стоить немалых денег.

Производитель люксовых автомобилей, базирующийся в Гудвуде (Британия), но принадлежащий немецкому концерну BMW, незаметно снял эту опцию с продажи.

Подсветка для фигурки Spirit of Ecstasy впервые появилась на прототипе беспилотного электромобиля Rolls-Royce 103EX, представленного в 2016 году. Вскоре после этого ее предложили в качестве опции на основных моделях, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan.

Директива ЕС, которая обрекла светящуюся «Парящую леди», — это документ UNECR48, состоящий из 242 страниц технических спецификаций и чертежей, утверждающих регламент установки освещения транспортных средств и сигнальных устройств.

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Фото: Rolls-Royce