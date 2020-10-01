Представлена полноприводная Lada Granta мощностью 340 л.с.

Таких спорткаров под маркой Lada раллийные трассы не знали с конца 1990-х...

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В 2021 году на трассах чемпионата России по ралли появится полноприводная Lada Granta MR, заявленная в самом мощном классе «Абсолют». Компания MR-Motorsport, разрабатывающая узлы трансмиссии для спортивных машин и имеющая собственную раллийную команду, опубликовала снимки и краткие технические характеристики этого автомобиля в социальных сетях.

Согласно официальной информации, под капотом у спортивного хэтчбека стоит четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1,75 литра и мощностью 340 л.с. (производитель не указан), работающий в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Samsonas, которая передает крутящий момент на четыре колеса. Снаряженная масса машины составляет 1254 килограмма.

Автомобиль имеет оригинальный аэродинамический обвес, все узлы шасси и вварной каркас безопасности соответствуют техническому регламенту. Судя по опубликованным снимкам и видео, машина уже прошла первые тесты на трассе. Проект примечателен тем, что последний опыт успешного применения столь мощной полноприводной техники отечественного бренда в российском раллийном чемпионате относится к концу 1990-х годов.

Раллийный сезон-2020 в России уже завершен, как и кольцевые гонки: команда LADA Sport ROSNEFT стала чемпионом в трех классах российского чемпионата.

Фото: Instagram, MR-Motorsport