Команда LADA Sport ROSNEFT победила везде

Лучший сезон за все четыре года участия: личные и командные титулы в трех классах.

Материалы по теме Полный улет: гоночная Vesta работает в такси

LADA Sport ROSNEFT, заводская команда АВТОВАЗа, принимающая участие в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), закончила чемпионат 2020 года, оформив личное и командное чемпионство во всех трех классах, где принимала участие: «Туринг-Лайт», «Супер-Продакшн» и «Туринг». Заключительный седьмой этап серии состоялся в Чеченской республике на трасса «Крепость Грозная».

В ходе каждого этапа каждый класс автомобилей участвует в двух заездах — в субботу и воскресенье. В самом мощном классе «Туринг» Кирилл Ладыгин на Lada Vesta TCR в субботу ехал осторожно — и хоть и финишировал за пределами первой тройки, этого хватило, чтобы стать чемпионом, не дожидаясь последней гонки сезона. А второе место Михаила Митяева в том же заезде позволило коллективу LADA Sport ROSNEFT взять и командный чемпионский титул.

В классе «Супер-Продакшн» Владислав Незванкин на Vesta 1.6T выиграл первый заезд и получил перевес по очкам, которого добивался весь сезон. А во втором заезде был грубо выбит прямо на старте (этот момент есть на видео), но закончил заезд на шестой позиции — и выиграл Кубок России! Его напарник Андрей Петухов пострадал в еще более жестком столкновении, но незадолго до схода показал лучшее время круга, и именно эти дополнительные очки принесли заводской «конюшне» командный кубок в классе.

«Туринг-Лайт» определил чемпиона еще на прошлом этапе, а в Грозном блеснул новобранец LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов на Lada Granta — он выиграл первый заезд и гарантировал себе вице-чемпионство. А в воскресенье уже находящемуся в статусе чемпиона Владимиру Шешенину удалось прорваться в лидеры из глубины пелетона и победить в девятый раз в сезоне из 14 гонок, что является рекордом класса.

Таким образом, сезон 2020 года, отличавшийся невероятной интенсивностью (он был проведен за три месяца вместо обычных семи), стал самым успешным для LADA Sport ROSNEFT за все четыре года участия в СМП РСКГ.

«Туринг-Лайт» — далеко не самый мощный класс в СМП РСКГ, но техника там очень серьезная: специально для сезона 2020 года LADA Sport ROSNEFT подготовила 165-сильную Гранту.

Фото: LADA Sport ROSNEFT

Видео: Youtube, канал LADA