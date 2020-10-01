Двухлетки теперь дороже, чем новые авто в 2018-м

Ситуация легко объяснима — рубль слабеет, цены растут…

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Сложилась уникальная ситуация — продать двухлетний автомобиль теперь можно дороже, чем он стоил новым. Это следует из аналитического отчета розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

Например, Renault Duster 2018 года уже продается дороже 810 тыс. рублей — именно столько в среднем стоил этот автомобиль два года назад. А двухлетние Toyota Camry и Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии сейчас предлагают за 2,1 —2,3 млн рублей. В 2018 году автомобили в подобных комплектациях можно было приобрести дешевле.

Цены на авто с пробегом активно растут второй месяц подряд. Рубль слабеет, а цены на автомобили растут — только за последние недели стоимость новых машин в салонах увеличилась на 3 —10% в зависимости от сегмента. И это далеко не первое подорожание.

Если спрогнозировать развитие ситуации, взяв за основу текущий курс и соотношение спроса и предложения, то к концу года среднее увеличение цены на авто с пробегом составит порядка 8–10%. Но и курс валюты может еще подрасти.

Средняя цена автомобиля с пробегом достигла 756 тыс. рублей, что на 46 тыс. рублей (или почти на 7%) больше, чем в мае текущего года (тогда средняя цена была 710 тыс. рублей). Сильнее всего выросли цены на на Volkswagen Tiguan — сейчас его средняя цена составляет 1,056 млн. руб., что на 5,5% больше, чем месяц ранее. Средняя стоимость Ford Focus достигла 505 тыс. руб. (+4,6% за месяц), Nissan Qashqai--877 тыс. руб. (+3,9%), Renault Duster — 669 тыс. руб. (+3,7%), Mitsubishi Outlander — 1,05 млн. руб. (+3,4%).