Складские остатки у дилеров в этом году сократились, и некоторых моделей нет в наличии — их поставки приходится ждать. Но при желании все еще можно прийти, выбрать, купить и сразу уехать из салона на новой машине.

Материалы по теме У российских дилеров образовался дефицит машин

Пандемия привела к дефициту новых машин и очередям — заводы простаивали и работали не в полную силу, складские остатки сокращались, а цены на автомобили повышались, из-за чего потенциальные покупатели стараются как можно быстрее приобрести машину, до очередного скачка цен. В результате наиболее популярные автомобили сегодня поставляются покупателям в порядке очереди, а период ожидания может составить несколько месяцев, что многих не устраивает.

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, выяснили, каких моделей больше всего скопилось на складах дилеров, а их запасов достаточно, чтобы покупатель мог выбрать подходящую версию и сразу после оплаты покинуть салон за рулем новой машины. Также исследователи выяснили среднюю стоимость машин в наличии.

«К октябрю 2020 года на складах российских дилеров насчитывалось более 26,8 тысяч автомобилей, доступных для приобретения через нашу площадку, объединяющую свыше 700 дилерских центров из 52 городов РФ. Важно, что каждый из них — это не просто абстрактная позиция в прайс-листе, а реальный автомобиль с VIN-номером, описывающим уровень его комплектации», — говорит генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Он также указывает на то, что в прошлом году остатков на складах было в 2,2 раза больше — более 60 тысяч машин. Но стоки распределяются по городам не равномерно: в Москве в наличии представлен 41% всех остатков, в Санкт-Петербурге — 22%, а в других регионах — 37%. Чаще всего это кроссоверы (45% остатков), седаны (28%) и реже — хэтчбеки и лифтбеки (9%).

Запасы по маркам

Самые большие складские остатки — у дилеров Lada, ровно пятая часть всех запасов в стране (20%). Чуть менее плотно забиты стоянки у дилеров Hyundai (17%). Десятая часть находится в салонах Kia. Самые большие запасы машин в наличии также оказались у дилеров Nissan (8%), Renault (7,7%), Volkswagen (6,8%), BMW (4,2%), Mercedes-Benz и Skoda (по 4,1%), а также у Mitsubishi (3,2%).

Самые скромные запасы новых автомобилей в наличии (не более пары десятков штук) — у Subaru, MINI, Changan, Jeep, Jaguar, Porsche, FAW, Genesis и DongFeng. Даже у покинувшего наш рынок бренда Datsun запасы новых машин больше — почти 500 штук, которые стоят на площадках, преимущественно у региональных дилеров.

Запасы по моделям

Больше всего на складах оказалось автомобилей Lada Granta (1600 шт.) и Hyundai Creta (1500 единиц). Но проще всего подобрать новый Nissan X-Trail, запас которых в этом году увеличился до 1400 штук против прошлогодних 600. Найти же нужную версию кроссовера будет легче в Москве, где стоит около 1000 машин. Можно также без особого труда подобрать Hyundai Solaris, которых на складах скопилось 1200 штук, или Hyundai Tucson (900 машин в запасе).

Шестую строчку рейтинга занимает Volkswagen Polo (700 автомобилей в наличии, большинство из которых — в Москве), а на седьмой позиции оказалась Lada Vesta, остатки которой преобладают в регионах. Три последние строчки топ-10 заняли седаны Kia K5 (почти 700 штук) Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander (600 и 500 штук соответственно.

«Наше исследование показывает, что автомобилей в наличии осталось немного, а их количество, видимо, продолжит сокращаться из-за высокой степени риска второй волны пандемии COVID-19, которая может привести к остановкам заводов. АВТОВАЗ, например, уже планирует переход на 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев, в том числе из-за негативного прогноза развития российского автомобильного рынка. Это может привести к длинным очередям на популярные модели. Кроме того, после повышения цен на автомобили в конце августа — начале сентября россияне стали активнее покупать новые машины, о чем говорит статистика АЕБ: рост в сентябре составил 3,4% (к аналогичному периоду 2019-го). И эта тенденция может сохраниться до конца года», — предупреждает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Топ-25 автомобилей, которых сегодня больше всего в наличии у дилеров, и их средняя стоимость

Марка, модель Розничная цена (с учетом скидок), руб. Москва Санкт-Петербург Другие регионы РФ Lada Granta 548 747 555 025 550 658 Hyundai Creta 1 213 300 1 202 569 1 204 935 Nissan X-Trail 2 119 035 2 011 686 2 159 868 Hyundai Solaris 1 012 701 992 572 1 018 892 Hyundai Tucson 1 931 502 1 828 530 1 836 587 Volkswagen Polo 1 051 293 983 461 1 022 666 Lada Vesta 829 829 769 552 755 876 Kia K5 1 888 411 1 863 147 1 873 856 Volkswagen Tiguan 2 119 922 2 201 788 2 199 079 Mitsubishi Outlander 2 015 457 2 066 456 2 107 165 Renault Kaptur 1 331 842 1 323 934 1 356 310 Skoda Rapid 1 049 013 1 027 602 1 022 204 Nissan Terrano 1 218 182 1 146 125 1 277 368 Renault Sandero 861 468 873 869 879 070 Skoda Octavia 1 415 387 1 301 991 1 398 245 Mazda CX-5 2 151 982 2 103 000 2 267 871 Kia Rio 977 630 928 482 941 451 Renault Arkana 1 331 077 1 319 242 1 328 682 Nissan Qashqai 1 710 456 1 631 333 1 851 358 Renault Duster 1 112 612 1 083 037 1 110 074 Kia Sportage 1 821 350 1 806 974 1 801 173 Lada Largus 761 249 699 813 732 799 BMW 3-й серии 3 349 215 3 127 990 3 213 850 Lada Niva 841 250 814 950 812 623 Toyota Camry 2 189 324 2 138 832 2 250 742

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС