Этим Жигулям 38 лет: они новые и трогательные

Наш старый знакомый Roma Urraco раскопал очередную «капсулу времени»: это практически новые Жигули (ВАЗ-21013), с пробегом 1091 км. Автомобиль вызвал массу эмоций.

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Эта «капсула времени» — практически новые Жигули (ВАЗ-21013) с пробегом всего 1091 км. Машина 1982 года выпуска всю свою жизнь простояла в гараже, вернее, была «вывешена» на колодках. Утверждается, что в ней все родное, кроме аккумулятора, который толком пока и не использовали.

В автомобиле песочного цвета сохранилась даже заводская сумка с инструментами, а в бардачке «набор гаражника» — старая газета, граненый стакан и пачка «Беломора». В салоне декор под дерево, самодельные чехлы на сиденьях из дерматина и еле уловимый аромат нового советского автомобиля — смесь запахов пластика, резины и краски.

Установлен 2-литровый мотор мощностью 64 л.с., также Рома отмечает такие характерные детали, как чешские фары и и югославский масляный фильтр.

У многих этот автомобиль вызывает ностальгию по тому времени в современном понимании. То есть грустные и приятные эмоции, связанные с воспоминаниями о событиях, местах и временах из прошлого, в которые человек хотел бы вернуться. Неплохо сформулировал свои ощущения подписчик канала под ником MrGaber1982: «Эх, посетить бы сейчас 82 год, когда был мир и все дружили, не было никаких коронавирусов и масок). Я только родился, посмотреть на отца на мать, на дедушку и бабушку живых! Погулять, купить мороженое с шоколадной крошкой, выпить молочный коктейль.... была страна были люди...».

Впрочем, как всегда, нашлись скептики, которые усомнились, что машина настолько «нулевая» и в ней все родное.

Чуть позже Рома написал, что в ближайшее время выпустит очень неожиданное и драматическое видео об этом ВАЗ-21013 — такой ситуации у него еще не было. Будем ждать.

Еще одной «капсулой времени» стала почти новая «копейка» — 35 лет назад мама отобрала ее у сына.

Видео: YouTube