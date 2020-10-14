Lada Largus с высокой крышей поступил в эксплуатацию

Теперь машины используют в такси для перевозки инвалидов-колясочников.

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Универсалы Lada Largus в модификации с высокой крышей теперь можно заказать в качестве такси для маломобильных граждан. Услугу в октябре опробовали в Тольятти — там эти машины приобрели городские власти, потратив 3,7 млн рублей, выделенные губернатором, и Ларгусы с высокой крышей поступили на службу в одно из автотранспортных предприятий.

При необходимости горожане могут обратиться на предприятие, позвонив по телефону, пишет местное издание «Городские ведомости». Заявки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00. Эти Ларгусы разработаны и производятся дочерней компанией АВТОВАЗа «ВИС-Авто» и специально предназначены для перевозки инвалидов-колясочников.

Машины сделаны на базе 7-местной модификации Lada Largus. В салоне оставлено лишь три стандартных кресла (включая водительское), а крыша имеет надстройку, оснащенную боковыми окнами. Задние двери, через которые маломобильному пассажиру открывается доступ в салон, тоже выше. Точно так же доработаны Ларгусы скорой помощи и социального такси, ранее разработанные в «ВИС-Авто».

Впервые Ларгус с высокой крышей для маломобильных граждан показали на «ИнваЭкспо. Общество для всех» в 2018 году.

Фото: «Городские ведомости»