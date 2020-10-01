Новая версия КАМАЗа: с адаптивным «круизом»!

Магистральный тягач КАМАЗ-54901 в новом исполнении High-Tech обзавелся тремя новшествами: более мощным 550-сильным двигателем, мягкой передней панелью и адаптивным круиз-контролем. На подходе еще две крутые опции.

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Пресс-служба КАМАЗа сообщила, что флагманский магистральный тягач КАМАЗ-54901 обзавелся новой версией. Она получила название High-Tech и должна порадовать тех, кто использует камские грузовики, сразу несколькими моментами.

Во-первых, добавилась система из разряда ADAS, то есть Advanced driver-assistance systems — продвинутые системы помощи водителю. А именно — адаптивный круиз-контроль: теперь водитель грузовика может держать дистанцию до впередиидущего транспорта в автоматическом режиме.

Во-вторых, на версию High-Tech идет двигатель Р6 в варианте 550 л.с., а не 450 л.с., как в базовом варианте магистрального тягача. Трансмиссия прежняя 1 ZF Traxon, но модифицированная под возросший крутящий момент и дополненная ретардером, то есть гидравлическим тормозом-замедлителем.

В-третьих, у «хайтековского» варианта улучшенная отделка кабины и особая панель приборов: в дополнение к приятному на ощупь покрытию, применяемому на всех КАМАЗ-54901, у версии High-Tech верхняя часть приборной панели будет из мягкого материала.

Кроме того, есть и моменты, еще находящиеся в разработке, но также запланированные к внедрению. В частности, управление стояночным тормозом с кнопки, а не рычагом, как сейчас. А также планируется оснащение тягачей холодильником для хранения продуктов, причем это относится не только к версии High-tech, а вообще ко всем КАМАЗ-54901.

Вариант Hi-Tech сейчас проходит окончательную калибровку всех систем и готовится к запуску в серийное производство, которое планируют начать во второй половине 2021 года.

А вот карьерный самосвал КАМАЗ-65805 Атлант уже выпускается — о нем недавно сняли эффектное видео.

Фото: КАМАЗ