Погоня за ВАЗ-2107: подросток отжигает (видео)

Причем не впервые — парня на этой машине уже задерживали в сентябре.

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Ночная полицейская погоня с участием несовершеннолетнего нарушителя произошла в Тольятти. Сотрудники ГИБДД, заметив нарушение правил дорожного движения, попробовали остановить автомобиль ВАЗ-2107, но водитель требованию не подчинился. Полицейские начали преследование с сиренами.

Однако водитель предпочел увеличить скорость и продолжить движение, неоднократно нарушая правила — выезжая на встречку и проезжая на красный, пишет сайт МВД РФ. В конце концов одному из экипажей ДПС удалось заблокировать машину. За рулем ее оказался несовершеннолетний тольяттинец 2004 года рождения, а в салоне находились его совершеннолетние (!) друзья.

От прохождения медосвидетельствования подросток отказался, хотя признаки опьянения, по информации от ГИБДД, у него были. Мать молодого человека пояснила, что автомобиль сын приобрел на личные средства — это подтверждается договором купли-продажи.

Примечательно, что в сентябре текущего года подросток уже задерживался за управление той же машиной без каких-либо документов. Материал по тому нарушению рассматривается комиссией по делам несовершеннолетних. По факту новых нарушений составлен еще ряд административных протоколов. Для принятия мер к законным представителям подростка информация направлена в ОУУП и ПДН Управления МВД России по Тольятти.

В Доминикане скейтбордист ударил скейтом в лобовое стекло машины, переезжая дорогу на красный.

Видео: Youtube, канал МВД РФ