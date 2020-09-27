Дорожная разборка: вот этой бы доской да тебя по голове!

Это тот случай, когда все вокруг виноваты, кроме тебя, переходящего дорогу на красный.

Водитель из Доминиканы столкнулся со странным проявлением агрессии на дороге, и ладно бы со стороны другого водителя, но нет, рассерженным вандалом оказался скейтбордист, который хотя и переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный!

Водитель решил, что скейтбордист его не заметил, и посигналил. Но оказалось, что у любителя активного отдыха просто был плохой день, и, размахнувшись, он ударил доской по лобовому стеклу.

Любопытно, что после дорожного конфликта скандалист достал телефон и стал все снимать на камеру. Подбежал свидетель, и тоже с телефончиком. Ну а у водителя на этот случай под рукой оказался видеорегистратор, поэтому мы сейчас и можем наблюдать в подробностях этот дорожный инцидент.

Так что в общем вандализм не пропал даром — его тщательно засняли, и, видимо, он появится в соцсетях с разными комментариями сторон конфликта.

Впрочем, и пользователи YouTube не были единодушны. Большинство поддерживают водителя, удивляясь немотивированный агрессии скейтбордиста, но есть и такой комментарий: «Я сделал бы то же самое, если бы кто-то вздумал мне сигналить».

Здесь конфликта не произошло, но все могло закончиться аварией, потому что и водитель, и пассажирка крепко спали, пока автомобиль ехал.



Видео: YouTube