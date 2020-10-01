Ограничение скорости Volvo до 180 км/ч взломали

Фанаты тюнинга одержимы идеей выжать из автомобиля все что можно и довести его характеристики до предела возможного. Поэтому, когда Volvo ограничила максимальную скорость своих новых автомобилей до 180 километров в час, они восприняли это как вызов.
Многие автомобилисты спокойно восприняли ограничение скорости, тем более что 180 километров в час на современных дорогах более чем достаточно. Но некоторые покупатели, после анонса ограничения, грозились отозвать свои заказы и отдать предпочтение автомобилям других брендов. В основном эти угрозы исходили от покупателей из Германии.
Глядя на все это, специалисты немецкой компании Heico Sportiv решили убрать ограничение максимальной скорости. Они использовали тот же пакет программ, с помощью которого обычно увеличивали мощность двигателей, благодаря чему максимальная скорость машин Volvo становилась больше на 30–70 км/ч. Казалось бы, в этом нет ничего особенного, но программное обеспечение позволило новым машинам достигать прежних показателей максимальной скорости.
Важно отметить, что новая функция ограничения скорости есть даже у «горячего» Volvo S60 T8 Polestar. Имея 405 лошадиных сил, автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, но еще через пять секунд упирается в «потолок» 180 км/ч. К слову, до введения ограничения спортседан мог разгоняться до 250 км/ч.
Пакет программного обновления будет доступен для перепрошивки с конца ноября. Стоить он будет от 1290 до 1790 евро (примерно от 118 до 164 тысяч рублей).
- Volvo запатентовала странное рулевое колесо, которое может двигаться вдоль панели приборов, оказываясь слева, справа и посередине.
Фото: Volvo