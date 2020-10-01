Услуга появилась в России всего пять лет назад, но в Москве таких машин уже десятки тысяч.

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Каршеринг в России особо пострадал весной во время разгула коронавируса. Услуга аренды автомобиля, которая до этого стремительно развивалась в крупных городах, оказалась под угрозой полного закрытия.

Однако летом запреты сняли, каршерингу вернули возможность получать заказы. «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» провели онлайн-опрос, чтобы узнать, сколько человек (из наших читателей) пользуются каршерингом.

На вопрос «Вы пользуетесь каршерингом?» около 80% респондентов ответили отрицательно. При этом почти половина участников опроса из данной категории (39%) принципиально против услуги, а другая половина — слишком мало знает о ней («Только узнаю об этом» — 21%) или не знает вовсе (19,5%).

20,5% опрошенных каршерингом пользуются, но с разной степенью активности: 11% — периодически, а 7,4% — только если нет возможности доехать в нужную точку на чем-то другом. Постоянных потребителей каршеринговых услуг среди наших участников оказалось всего 2%.

Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин:

Автомобиль каршеринга — как книга из библиотеки. Ее никто не жалеет. Ею берут и отдают, берут и отдают. Неудивительно, что автомобили каршеринга пользуются популярностью у молодых водителей, получивших возможность почувствовать себя членами автообщества без покупки машины. Следствие этого — многочисленные правонарушения: от ДТП до переполненных стоянок и дворовых территорий. И сделать с этим, похоже, ничего нельзя. Но на улицах от таких машин я стараюсь держаться подальше.

Технология каршеринга пока еще очень сырая. Типичные ситуации — не открывается, не запирается, не заводится — а у тебя билет на самолет… Но просто плюнуть и уйти нельзя: счетчик уже включен и платить за все придется тебе.

Другая неприятность — типично сегодняшняя, коронавирусная. Кто сидел в этой машинке до тебя — здоровый или больной? Как там насчет масок, перчаток и прочей дезинфекции?..

Но каршериг уже прочно вписался в нашу жизнь, услугу не запретишь. Хотя есть способ сделать водителей этого вида транспорта более цивилизованными — в автошколах решили обучать каршерингу.



Фото: Depositphotos и «За рулем»

Инфографика: «Автостат»