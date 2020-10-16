Skoda улучшит Rapid, Karoq и Kodiaq. По мелочи

Автомобили будут дополнены в России рядом новых функций.

Материалы по теме Skoda Karoq в дешевой комплектации: начало продаж

Чешская компания Skoda, принадлежащая концерну Volkswagen, расширит оснащение трех моделей 2021 модельного года. Так, Rapid получит цифровую приборную панель с различными режимами отображения информации. Водитель сможет подстроить дисплей под себя, например, определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне, настроить вариант графического оформления дизайна или выбрать размер блоков.

На дисплей могут быть выведены данные о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива, а также информация от аудиосистемы и систем помощи водителю. Пользователь сможет выбрать один из четырех вариантов: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

В список оборудования компактного Karoq добавили еще один разъем USB-C — в зеркале заднего вида, позволяющий удобно подключать видеорегистратор или заряжать мобильные устройства. Кроме того, теперь клиенты смогут выбрать материал обивки салона этого компактного кроссовера во всех комплектациях. Предложат три варианта — из ткани, искусственной замши и комбинированный: из кожи и ткани.

Самые большие нововведения коснутся кроссовера Kodiaq — он будет комплектоваться адаптивной системой управления шасси (DCC). Электронный ассистент оценивает различные условия движения (торможение, ускорение, повороты) и реагирует на них, корректируя характеристики демпфирования и управляемости. Используя интерфейс информационно-развлекательной системы, водитель сможет выбрать один из шести режимов: Normal (нормальный), Comfort (комфортный), Eco (экономичный), Sport (спортивный), Individual (индивидуальный) или Snow (снег) (только для автомобилей с полным приводом).

Кроме того, в зеркало заднего вида здесь теперь тоже будет встроен дополнительный разъем USB-C для подключения мобильных устройств или видеорегистратора.

В компании пока не говорят, когда автомобили нового модельного года с улучшенным оснащением появятся на российском рынке, также как о ценах, которые с большой долей вероятности станут выше. Эту информацию обещают сообщить позднее.

В сентябре модели Kodiaq и Superb в очередной раз подорожали.



Фото: Skoda