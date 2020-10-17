Вот что можно сделать, если иметь умелые руки, автомобиль ВАЗ-21083 и детали от УАЗа, ГАЗ-66, КрАЗа и Скании!

Материалы по теме УАЗ показал агрессивную «буханку»

Автомобиль ВАЗ-2108 и его модификации — пожалуй, наиболее популярный объект тюнинга и кастомайзинга на постсоветском пространстве. Иногда от «исходника» остается немногое — например, лишь части кузова, — но привлекательности объект это не лишает.

Рассказываем об одном из выдающихся проектов по теме — это Восьмерка, девиз которой хорошо известное «Танки грязи не боятся!». Конструктор авто — Олег Бурковский из города Сланцы Ленинградской области. Олег любит кататься с друзьями по лесам и болотам, но постоянно разматывать установленную на УАЗ лебедку надоело — так и пришло решение строить что-то более проходимое.

От автомобиля ВАЗ-21083 сохранился кузов и двигатель мощностью 75 л.с. Механическая 4-ступенчатая коробка поначалу работала через раздаточную коробку от Нивы, но позже была установлена раздатка ГАЗ-66. Оба ведущих моста машина позаимствовала у армейского УАЗа (с колесными редукторами), а покоятся все узлы, агрегаты и кузов на созданной с нуля стальной раме. Колеса — от КрАЗа, доработанные по протектору, с высотой 1300 мм и шириной 500 мм!..

Постройка вездехода заняла около трех лет, а последним усовершенствованием, сделанным в 2017 году, стала пневмоподвеска на основе амортизаторов от Волги и пневмобаллонов от кабины грузовика Scania. «Чтобы машина могла взять максимально большой вес, какой только поместится в нее», — так объяснил Олег необходимость этого апгрейда.

Если вам не карабкаться по ленинградским топям, а рассекать по дорожками хвойных лесов где-то в США, то хорошо подойдет гибрид квадроцикла и детского электромобиля.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»