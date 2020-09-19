Из детского электрокара сделали 100-сильный снаряд для бездорожья

Удачная реализация очень крутой идеи, показанная в красивом видео с квадрокоптера.

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Что, если взять детский электрокар и нашпиговать его деталями от квадроцикла? Если вам когда-нибудь в голову приходила такая идея, вы хорошо понимаете парней с Youtube-канала Grind Hard Plumbing Co. Потому что они именно так и сделали.

Более того, это уже не первый подобный их проект, они вложили весь свой опыт и выдали это: 100-сильный полноприводный Jeep Full Send. Выражение «full send» пришло из сноубординга и означает оно «с полной отдачей», или «по полной программе». И это точно: ехать «в полпедали» на таком аппарате точно не получится.

В описании к видео есть ссылка на ролик с процессом постройки этого монстра, а также его краткая спецификация: 990-кубовый V-твин от мотоцикла KTM 990 Adventure (100 л.с), дифференциалы, подвеска и рулевые тяги от полноприводного квадроцикла (марка не указывается), цепной привод и амортизаторы от снегохода и изготовленная на заказ трубчатая стальная рама. От детского джипа тут сохранился только пластиковый кузов, к тому же удлиненный в задней части). Но вид, что особенно мило, остался весьма узнаваемым.

А ребята из компании Brown Truck Group превратили магистральный тягач в автобус-хот-род.

Видео: Youtube, канал Grind Hard Plumbing Co