Из американского тягача сделали суперавтомобиль для путешествий

Этот International Lonestar переквалифицировался из грузовика в стильный микроавтобус с отделкой кузова деревом.

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Магистральный тягач International Lonestar 2021 модельного года и сам по себе производит внушительное зрелище, но то, что с ним делали ребята из Brown Truck Group и вовсе повергает в трепет.

Особенно примечательно, что это не какое-то серьезное тюнин-ателье, а всего-лишь компания-дилер, занимающаяся продажей грузовиков Mack, Volvo и International в Нью-Джерси, США.

Дизайн выполнен в стиле хот-род, а особая фишка получившейся машины — отделка кузова кленовым деревом в духе американских универсалов 1930–40 годов. Поэтому автомобиль и получил прозвище Woody («деревянный»).

Таким этот автомобиль был до того, как стать Woody.

Длина Вуди — 28 футов, что составляет почти 8 метров. Высота — 11 футов или 3,35 метра. А вес — 20 000 фунтов, то есть более 9 тонн.

В движение машина приводится 15-литровым дизелем Cummins мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 2237 Нм, пишет Motor1. Двигатель передает мощность на колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку с функцией помощи при старте в гору.

Кленовое дерево, используемое и снаружи, и внутри, покрыто десятью слоями лака. На пол и крышу нанесена шумоизоляция, каждое кожаное кресло в салоне дополнено зарядкой для телефона и подстаканником.

Мультимедийка Вуди имеет интеграцию со смартфоном через Apple CarPlay, зеркала снабжены обогревом, реализован бесключевой доступ в салон. Машина, кстати продается — всего за 375 000 долларов.

Другая американская компания превратила пикап Ram 1500 TRX в шестиколесного монстра Mammoth 6х6.

Фото: Motor1, International.