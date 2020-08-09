Водитель грузовика устроил гонки с полицией из-за измены жены

Сумасшедшее преследование, в котором полуприцеп едет по шоссе по встречке, опубликовал дорожный патруль штата Огайо.

Кто-то позвонил в полицию и сообщил о странном поведении грузового тягача на дороге I-75. Звонивший сказал диспетчерам, что грузовик несется с сумасшедшей скоростью, повсюду разбрасывая траву и землю.

Полиция быстро отреагировала, и вскоре началась погоня. На видео запечатлен момент, когда водитель грузовика направляется прямо к патрульной машине, но офицер уходит с дороги и продолжает погоню. Грузовик несколько раз останавливался, в какой-то момент сбросил прицеп и стал передвигаться налегке, увеличив скорость.

Пока шла погоня, водитель позвонил в службу 911 и сообщил, что жена ему изменяет, жить он не хочет и надеется, что полицейские его подстрелят. Водитель Патрик Бертело сказал диспетчерам: «Мне грозит 20 лет тюрьмы, но я без боя не сдамся». Женщина тоже была в машине, плакала и умоляла о помощи.

К счастью, Бертело в конце концов остановился и выпустил жену из машины. Ее доставили в больницу: она была ранена, у нее была сломана нога, и полиция описала это как «физическое нападение либо до, либо во время преследования».

Погоня продолжилась, но план самоубийства Бертло с помощью полицейских не сработал. Отряд спецназа выстрелил из крупнокалиберной винтовки в блок двигателя тягача, грузовик вышел из строя и остановился. Бертело был взят под стражу, и теперь ему действительно грозит тюремный срок. В ходе инцидента никто особо не пострадал.

В этом видео двое мужчин не смогли уйти от женщины, протаранившей их машину патрульным автомобилем.



Видео: YouTube