Лесовозы на грани: беспощадный экстрим (видео)

Это шоу вы не посмотрите на центральных каналах. Потому что это — реальная жизнь.

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Когда вы встречаете эти машины на улице или трассе, не покидает ощущение из громоздкости, неуместности, шумности. Слон в посудной лавке, да и только. Взгляните на этих монстров в их естественной среде обитания — и поймете, насколько они прекрасны.

В подборку канала Machinery Present попали самые экстремальные ситуации, произошедшие с водителями больших грузовиков — как правило, в кадре оказываются лесовозы и самосвалы в момент погрузки, выгрузки или пересечения сложного ландшафта. Видео поражает сразу несколькими моментами. Во-первых, сложность работы: вам все еще кажется, что вы сильно напрягаетесь и устаете, сидя в офисном кресле? Во-вторых, профессионализм: невероятное хладнокровие в сложнейших ситуациях и, как следствие, способность быстро принять верное решение.

А в-третьих, техника: в следующий раз, когда увидите на улице уставший «сто тридцать первый», просто вспомните, на что способны эти машины и как они помогают человеку каждый день где-то там, далеко за кольцевыми дорогами. КАМАЗы, КрАЗы, ЗиЛы... И даже трактор Беларус. Из советских легенд бездорожья за кадром остался разве что ГАЗ-66, но его специфика — немного другая, да и достоин он отдельного видео.

Водитель КАМАЗа с прицепом попал в сложную ситуацию прямо на улице города.

Видео: Youtube, канал Machinery Present