Долгосрочную аренду предлагают теперь не только автоконцерны, но и лизинговые компании и каршеринги.

В минувшую пятницу программу подписки на внедорожники УАЗ Патриот предложил отечественный УАЗ. Машину можно взять в аренду как на месяц, так и на 28 дней. Необходимо соблюсти условия: клиент должен быть старше 25 лет, а стаж его вождения — не менее трех лет. Стоимость аренды начинается от 10 тыс. руб. за тариф «УАЗ выходного дня» и варьируется в зависимости от продолжительности аренды. Пока предложение доступно для жителей Москвы и Подмосковья, но в перспективе оно будет расширено.

«Соллерс» в мае предложил коммерческим клиентам краткосрочную аренду автомобилей Ford Transit, а Volvo запустила проект Volvo Car Drive еще в июне 2019 года. После года использования около 68% участников продлили подписку, сообщили в Volvo изданию «Коммерсант».

Клиентами таких сервисов часто становятся менеджеры высшего руководящего звена крупных компаний, владельцы собственного бизнеса или активно работающие люди. У них нет времени искать подходящий вариант, разбираться в нюансах ценообразования, финансирования и страхования, автомобиль им нужен в утилитарных целях. Самые активные пользователи этого сервиса — мужчины в возрасте 37–40 лет, отмечают в Volvo. Здесь предлагают подписку на три модели в комплектации Inscription: S90 — за 59,5 тыс. руб. в месяц, XC60 — за 65 тыс. руб. и XC90 — за 95 тыс. руб. в месяц. В эту сумму включены: страховки ОСАГО и каско, сезонная знамена колес, техобслуживание и доставка автомобилей в сервис для проведения ТО и ремонта.

Уже год существует программа аренды по подписке в Hyundai: сервисом воспользовались 1,6 тыс. человек, получивших автомобили в 46 дилерских центрах по всей стране. Здесь особые условия — на арендованных машинах разрешено ездить в Латвию, Финляндию, Беларусь, Польшу, Германию, Швейцарию, Италию, Монако и Австрию. Тарифы варьируются в зависимости от пробега, срока подписки и модели автомобиля. Так, кроссовер Creta можно арендовать за 3 тыс. руб. в сутки на срок от одного дня до месяца и за 29,9 тыс. руб. в месяц на срок от одного месяца до года. Santa Fe будет стоить 5,5 тыс. руб. в сутки на короткую аренду и 45,9 тыс. руб. в месяц — на длительный период. В аренду входят полное каско без франшизы и техподдержка: эвакуатор, замена колеса при проколе, доставка топлива.

Kia запустил подобный сервис в сентябре 2020 года, выделив для этого пять моделей: Rio, Seltos, Sportage, K5, Sorento. Наиболее бюджетный вариант Kia Rio — машина обойдется в 1,9 тыс. руб. за сутки, 33 тыс. руб. за месяц и в 27 тыс. руб. в месяц, если клиент арендовал автомобиль на год. Здесь установлен лимит пробега — 2,5 тыс. км в месяц и 30 тыс. км в год. Поездки за границу возможны, но только по согласованию с дилером.

Лизингодатели также активно развивают сервис подписки на автомобиль. В частности, «Европлан» предлагает пользователям аренду премиальных марок: BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Audi. Здесь отмечают, что чаще всего их клиентами становятся люди с доходом более 300–500 тыс. руб. в месяц и особенно — клиенты из регионов.

В рамках программы долгосрочной аренды в «Яндекс.Драйве» можно арендовать как новый автомобиль, так и подержанный.

Сервис активно развивается, а значит растет конкуренция на рынке, и цены будут снижаться. В результате потребитель услуги получает удобный сервис, возможность часто менять автомобили, избегая многих проблем, которые вынужден решать владелец, а также выбирать для себя наиболее выгодный тариф.