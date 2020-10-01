В Германии бум краж каталитических нейтрализаторов

Как сообщает немецкий автомобильный клуб ADAC, только за первые девять месяцев этого года в стране было украдено около 240 каталитических нейтрализаторов из автомобилей. В 2017-м таких случаев было 38, в 2018-м — 77, а в прошлом году — уже 169, таким образом, количество краж растет, и специалисты предполагают, что фактическое количество краж значительно выше, просто не все автовладельцы о них сообщают, предполагая бесперспективность поиска. По данным ADAC, особенной популярностью у автоворишек пользуются старые Opel Astra и VW Polo, поскольку каталитические нейтрализаторы в этих автомобилях доступнее, чем в более новых.
Объясняется бум таких краж высокой ценой применяемых в них драгоценных металлов (платины, палладия, родия). Украденные катализаторы можно переработать, а полученные таким образом драгметаллы вновь предложить производителям катализаторов. Причем из-за постоянного ужесточения норм выбросов производителям автомобилей требуется все больше драгметаллов, чтобы выпускать более экологически чистые автомобили, а для этого нужны и более современные каталитические нейтрализаторы. Кстати, многие ошибочно называют устройства катализаторами, но это в корне неверно, так как их задача не ускорять процесс (катализатор — химический ускоритель реакции), а нейтрализовывать вредные выбросы, снижая их токсичность посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
По данным ADAC, автомобили, у которых были украдены каталитические нейтрализаторы, становились не только более шумными, но и хуже работали — отсутствие предусмотренного узла сказывается на плавности хода и выходной мощности. Езда без нейтрализатора в Германии чревата наказанием со стороны дорожных служб, поэтому недостаток следует устранить как можно скорее. Новое устройство, включая установку, обходится автовладельцу в кругленькую сумму — от 500 до 1000 евро.
Драгметаллы используются в его каталитическом слое в виде тончайшего напыления на поверхностях ячеек керамического блока, состоящего из платины, палладия и родия. В последних моделях для удешевления продукта в качестве напыления применяют и золото — этот металл хотя и драгоценный, но имеет более низкую стоимость.
- Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца, он сохраняет чистый воздух, напоминает наш автор.
Фото: auto-medienportal.net